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«Башинформсвязь» планирует приобрести новосибирский «Мегаком-ИТ»

ПАО «Башинформсвязь» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в уставном капитале новосибирской компании ООО «Мегаком-ИТ», которая занимается оказанием услуг электросвязи, в том числе телекоммуникационных услуг и услуг по передаче данных. Антимонопольная служба удовлетворила это ходатайство. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Мегаком-ИТ» принадлежит с июля этого года компании «Форволл гмбх» (Германия). Ранее ей владел предприниматель Виктор Литуев, которому также принадлежит ООО «Сибинвестгрупп» и ООО «Форконсалт».

Оксана Павлова


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