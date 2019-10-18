«Башинформсвязь» планирует приобрести новосибирский «Мегаком-ИТ»

ПАО «Башинформсвязь» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в уставном капитале новосибирской компании ООО «Мегаком-ИТ», которая занимается оказанием услуг электросвязи, в том числе телекоммуникационных услуг и услуг по передаче данных. Антимонопольная служба удовлетворила это ходатайство. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Мегаком-ИТ» принадлежит с июля этого года компании «Форволл гмбх» (Германия). Ранее ей владел предприниматель Виктор Литуев, которому также принадлежит ООО «Сибинвестгрупп» и ООО «Форконсалт».

Оксана Павлова