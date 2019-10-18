Введены новые участки Юнтоловского и Гладышевского проспектов

В Приморском районе Петербурга введены в эксплуатацию продолжения Юнтоловского и Гладышевского проспектов.

Длина участка Юнтоловского проспекта составляет 323 м, Гладышевский проспект стал длиннее на 217 м.

Дороги проходят по территории жилого комплекса «Юнтолово», имеют по две полосы в каждую сторону. Проспекты оборудованы светофорами, пешеходными переходами и остановками общественного транспорта, сообщили в компании «Главстрой Санкт-Петербург» .

В компании добавили, что общая протяженность улично-дорожной сети нового жилого района составляет 2,03 км.