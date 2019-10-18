Промпроизводство в Курганской области выросло на 4,5% за девять месяцев

Индекс промышленного производства в Курганской области в январе-сентябре этого года составил 104,5% к аналогичному периоду 2018 года. Это больше среднероссийского показателя (102,7%), сообщает Курганстат.

Наибольший рост объемов производства зафиксирован в отрасли добычи полезных ископаемых – на 9%. Также по данным статистики, увеличилось изготовление постельного белья, литейного чугуна, конструкций и деталей конструкций из черных металлов, насосов воздушных, автобусов, средств транспортных для коммунального хозяйства и содержания дорог. В то же время сократилось производство спецодежды, насосов центробежных подачи жидкостей, изделий крепежных, прицепов, средств автотранспортных специального назначения, автомобилей пожарных. Из пищевых продуктов возросло производство мяса птицы, полуфабрикатов мясных, рыбы переработанной и консервированной, сыров, крупы. Снизился выпуск мясных консервов, сливочного масла и паст масляных, продуктов на основе творога, муки, минеральной воды.