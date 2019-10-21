Винная карта

Этой осенью все большие косметические марки как сговорились и выпустили коллекции помад всевозможных винных оттенков с разным покрытием: матовые, блестящие и даже металлик. «Коммерсантъ Стиль» выбирает самые достойные внимания выпуски и спрашивает мнение визажистов: кому на самом деле стоит их носить.
Как бы нам ни казались темно-вишневые и винно-красные помады не самым простым средством макияжа, по словам профессионалов, такие оттенки как раз хорошо подходят буквально всем. Вопрос в тонкости выбора подтона. Ольга Романова, Romanovmakeup, советует: «Как и в настоящем вине, в макияже винные оттенки могут быть разной плотности и глубины. Более прозрачный оттенок молодого красного вина подходит большинству, с ним практически невозможно ошибиться. Но обязательно обращайте внимание, чтобы этот оттенок был холодным, без коричневого подтона. Если у вас синяки под глазами, то обязательно очень тщательно проработайте их консилером, иначе помада рискует подчеркнуть этот нюанс внешности.
И правило, которое действует и для алой, и для винной помады,— тщательно проработанная кожа: используйте консилер, чтобы замаскировать несовершенства, нанесите легкий тон, румяна и чуть-чуть хайлатера».
Луис Каско, официальный международный визажист Mary Kay, советует не использовать глубокие винные оттенки тем, у кого тонкие губы. «Так они совсем потеряются,— комментирует он,— выбирайте лучше что-то в алой, коралловой или розовой палитре».
Guerlain
В новую коллекцию помад Kiss Kiss вошли 20 жидких помад разного покрытия, 4 бальзама и классические помады в стике в 14 оттенках с матовым и глянцевым эффектом.
Dolce&Gabbana
В новой осенней коллекции макияжа пополнение – помады The Only One Luminous Colour Lipstick дополняют уже существующую коллекцию помад, в которую входят матовый лак для губ Dolcissimo, матовая губная помада Dolce Matte, классическая кремовая помада Classic Cream и Miss Sicily.
Cle de Peau Beaute
Вдохновением для создания этой коллекции послужила традиционная японская одежда – кимоно. В новую коллекцию средств для губ Radiant liquid rouge matte & shine вошли восемь оттенков жидких матовых и глянцевых помад. В России появятся в ноябре.
Givenchy
Коллекция помад Le Rouge выходит в трех вариациях: плотное матовое покрытие в 29 оттенках, пудровая матовая помада Deep Velvet в 6 оттенках и сияющая Night Noir в 6 темно-вишневых оттенках.
Lancome
В осеннюю коллекцию помад L’Absolu Rouge Ruby Cream вошли 15 рубиновых оттенков: 7 пастельных бежевых и 8 ярко-красных.
YSL Beaute
Осенью марка обновляет помады Rouge Pur Couture&RPC Slim и выпускает 8 новых оттенков, часть из них выйдет в коллекционной упаковке Couture Studs.
Make Up For Ever
Стойкая помада с глянцевой текстурой Artist lip shot выйдет в 6 новых оттенках.
M.A.C Maleficent
Новая коллекция макияжа, посвященная выходу фильма, включает в себя средства для создания образа главной героини, в том числе и матовую губную помаду в отенке Russian Red.
Romanovmakeup
Помада-карандаш My Perfect Red ярко-красного оттенка выходит в бархатистой текстуре и фиксируется на губах в течение минуты после нанесения.
Christian Louboutin Beauty
Линия средств для макияжа губ включает в себя коллекции губных помад с разным покрытием (матовое, глянцевое и сияющее), лаки, блески для губ Loubilaque и масла Loubibelle. В России коллекция появится в ЦУМе в ноябре.
Chanel
Осенняя коллекция стойких жидких помад Rouge Allure Ink Fusion включает в себя новые, в том числе металлизированные оттенки, а также обновленные «дуэты» для стойкого макияжа губ Le Rouge Duo Ultra Tenue, сочетающие в себе помаду и блеск.