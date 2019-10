Винная карта

Dolce&Gabbana

В новой осенней коллекции макияжа пополнение – помады The Only One Luminous Colour Lipstick дополняют уже существующую коллекцию помад, в которую входят матовый лак для губ Dolcissimo, матовая губная помада Dolce Matte, классическая кремовая помада Classic Cream и Miss Sicily.