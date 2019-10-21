Винная карта

Этой осенью все большие косметические марки как сговорились и выпустили коллекции помад всевозможных винных оттенков с разным покрытием: матовые, блестящие и даже металлик. «Коммерсантъ Стиль» выбирает самые достойные внимания выпуски и спрашивает мнение визажистов: кому на самом деле стоит их носить.

Как бы нам ни казались темно-вишневые и винно-красные помады не самым простым средством макияжа, по словам профессионалов, такие оттенки как раз хорошо подходят буквально всем. Вопрос в тонкости выбора подтона. Ольга Романова, Romanovmakeup, советует: «Как и в настоящем вине, в макияже винные оттенки могут быть разной плотности и глубины. Более прозрачный оттенок молодого красного вина подходит большинству, с ним практически невозможно ошибиться. Но обязательно обращайте внимание, чтобы этот оттенок был холодным, без коричневого подтона. Если у вас синяки под глазами, то обязательно очень тщательно проработайте их консилером, иначе помада рискует подчеркнуть этот нюанс внешности.

Цвет зубов — тоже важная деталь, если у вас зубы не идеально белые, с желтоватым или сероватым тоном, то лучше отдайте предпочтение алой помаде.

И правило, которое действует и для алой, и для винной помады,— тщательно проработанная кожа: используйте консилер, чтобы замаскировать несовершенства, нанесите легкий тон, румяна и чуть-чуть хайлатера».

Луис Каско, официальный международный визажист Mary Kay, советует не использовать глубокие винные оттенки тем, у кого тонкие губы. «Так они совсем потеряются,— комментирует он,— выбирайте лучше что-то в алой, коралловой или розовой палитре».