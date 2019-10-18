Председатель кировского кредитного кооператива похитил 70 млн рублей у вкладчиков

Котельничский райсуд Кировской области приговорил к 6,5 годам лишения свободы председателя кредитного кооператива, похитившего у вкладчиков около 70 млн руб. Как сообщила региональная прокуратура, 51-летний банкир признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в сфере кредитования по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Судом установлено, что в 2008-2016 годах обвиняемый уговорил инвестировать в сельскохозяйственный потребительский кооператив «Кредитный ресурс» 87 потерпевших, которым пообещал проценты за использование их средств. В действительности он не собирался возвращать деньги. Другим эпизодом стало хищение в ноябре 2013 года 6,5 млн руб. у Сбербанка, которому осужденный предоставил ложные сведения для получения кредита.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Он обжаловал приговор, однако апелляция отклонила его заявление.

Владимир Зубарев