Температура превысит максимум Какой будет погода в Москве на выходных и как она повлияет на дорожную ситуацию

Теплая погода задержится в Москве до конца недели. Возможно, будет установлен новый климатический рекорд. Накануне столбик термометра вплотную приблизился к 18 градусам тепла. Это самый высокий показатель для середины октября за всю историю метеонаблюдений.



В пятницу и выходные температура также будет выше обычных значений, сообщил ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков: «В ближайшие несколько дней в Москве, в области да и во всей Центральной России сохранится теплая и очень теплая погода. Среднесуточная температура продолжит превышать климатическую норму для этого времени на +4...+6 градусов, а в отдельные дни — на +6...+8 градусов. В целом по температурному фону и по характеру погода будет больше соответствовать середине сентября.

17 октября в Москве обновлен температурный рекорд этого дня, то есть зафиксирована самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в этот день в истории наблюдений. Предыдущий абсолютный максимум +14,3 градуса был зафиксирован 130 лет назад. В предстоящие дни температура также будет достигать, а, может быть, даже и превышать абсолютный максимум для этого времени, который колеблется на уровне +16...+18 градусов.

По характеру погода останется неустойчивой, в отдельные часы могут отмечаться небольшие осадки в виде дождя.





Ни о каких заморозках речь не идет — ночная температура тоже высокая и держится на уровне +8...+10 градусов».

В хорошую погоду в Москве обычно ухудшается ситуация на дорогах, отмечают эксперты. Многие автомобилисты отправляются на дачи. В четверг, например, в вечерний час-пик пробки оценивались в девять баллов из десяти возможных.

В пятницу, скорее всего, будут «стоять» выезды из города в сторону области, предупреждает представитель Центра организации дорожного движения Сергей Стоянов: «Конец недели, с одной стороны, для самой Москвы — довольно хорошее время, когда сам город, центр города не загружен, и можно передвигаться свободно, с другой стороны, «вылетные магистрали» испытывают сложности, и тем более когда хорошая погода, возможно, многие люди захотят выехать на свои дачи, поэтому, конечно, «вылетные магистрали» будут испытывать серьезные проблемы. Поэтому рекомендация для тех, кто выезжает на дачи, чтобы не стоять долго в пробках, выезжать либо до 16– 17 часов, либо уже после 22 часов в пятницу, либо до 7– 8 утра в субботу. Таким образом, можно будет сократить свое стояние в пробках. Ну и пятница в целом будет такой довольно-таки сложный день именно на таких магистралях».

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь на большей территории России. Правда, в Москве температура будет превышать климатическую норму незначительно — на 1– 2 градуса.