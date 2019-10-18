Юрий Коньков покидает пост гендиректора челябинского аэропорта

Генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков решил уволиться по собственному желанию. До конца месяца он передаст дела своему приемнику, сообщили в пресс-службе аэропорта.

О причинах, по которым Юрий Коньков решил сложить полномочия, в пресс-службе ничего не знают. Также у сотрудников нет информации, кто будет исполнять обязанности гендиректора после увольнения господина Конькова. О его новом месте работы также ничего не известно.

Юрию Конькову 48 лет. Он окончил Московский государственный авиационный институт (факультет самолетостроения и вертолетостроения). Работал в структурах аэропорта «Домодедово», в частности до 2008 года руководил авиационно-технической базой, а затем в течение шести лет был управляющим директором «Домодедово Эрпорт Девелопмент». Весной 2014 года назначен генеральным директором Челябинского авиапредприятия.