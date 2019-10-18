Депутаты гордумы рассмотрели проект изменений бюджета Перми

По словам замглавы администрации Перми Веры Титяпкиной, 2 млн руб. направят на развитие дополнительного образования, более 250 млн руб. — на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 615 млн руб. планируется выделить на ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 54 млн — на оборудование спортивных объектов.

За счет перераспределения средств в 2019 году освобождается 50 млн руб., в 2021-м — 120 млн руб. Эти деньги направят на увеличение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры, оказание дополнительных мер социальной поддержки, выплату субсидий перевозчикам, а также на содержание городского имущества. Для реализации еще пяти инвестиционных проектов предлагается направить дополнительно 99 млн руб.

Депутаты отметили, что представленный проект изменений сдвигает даты реализации ряда важных социальных объектов, например строительства школы №19. «Пермь активно строится, в Кировском районе скоро появятся еще четыре многоквартирных дома, детям нужны места»,— заявила депутат Наталья Рослякова. Представители администрации уверили, что в течение двух лет школа будет построена, работы начнутся в первом квартале 2020 года.

«Коррекция бюджета допускается — жизнь ведь не стоит на месте, — но не так часто. По результатам рассмотрения проекта можно сделать вывод, что порядка 15% средств подвержено риску неисполнения. Депутатский корпус неоднократно говорил об этих рисках. Реализация инвестиционных проектов — важная обязанность городских властей, и мы обязаны эффективно использовать предоставленные нам денежные средства»,— подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

С учетом предложенных корректировок проект решения будет обсуждаться на пленарном заседании городской думы.