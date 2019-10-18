ВТБ и Татарстан договорились о сотрудничестве в жилищном строительстве

ВТБ и Татарстан в пятницу заключили соглашение о сотрудничестве в развитии жилищного строительства в регионе. Документ подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Как следует из пресс-релиза, документ предполагает, в частности, «совместные усилия» в реализации госпрограмм и в поддержке застройщиков в рамках нового законодательства с применением эскроу-счетов.

Господин Бортников в ходе встречи с главой республики подчеркнул «значительный опыт» банка в финансировании строительства. Рустам Минниханов, отметил, что ВТБ в Татарстане к настоящему времени одобрил финансирование 11 проектов застройщиков республики на сумму более 5,7 млрд руб. по схеме с применением эскроу-счетов. Каждая третья ипотека в регионе оформляется в ВТБ, а сумма ипотечных кредитов превысила 51 млрд руб. из 87 млрд руб. всего розничного кредитного портфеля банка в регионе.

"Ъ-Казань"