В Краснодаре будут судить молодого человека за производство и сбыт крупной партии наркотиков

В Краснодарский краевой суд передано уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Мостовского района. Он обвиняется в незаконном производстве и сбыте крупной партии наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в период с 1 по 17 марта 2019 года трое неустановленных лиц через интернет совместно с 25-летним обвиняемым произвели и сбыли N-метилэфедрон и его производные массой более 12 кг, а также мефедрон массой более 3 кг. Данные объемы квалифицируются как особо крупный размер.

Кроме того, в период с 22 декабря 2018 года по 14 марта 2019 года молодой человек, находясь в Армавире, по поддельному паспорту с вклеенной его фотографией получил от сообщников оборудование и различные химические вещества для производства наркотиков через транспортные компании.

Предварительное расследование по уголовному делу провело УФСБ по Краснодарскому краю. Молодому человеку грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. На время следствия он помещен под стражу.

Василий Хитрых