ПГК предложила «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» оптимальный план перевозки цемента

В рамках новой схемы взаимодействия в августе-сентябре 2019 года Самарский филиал ПГК перевез около 19 тысяч тонн цемента – пятая часть от общего объема погрузки этой продукции за 9 месяцев текущего года.



«Сенгилеевский цементный завод (входит в «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») находится в 64 км от грузовой железнодорожной станции, где возможна погрузка цемента. Специалисты филиала провели экспертную оценку технических возможностей предприятия и предложили оптимальное решение. В частности, мы нашли резервы пропускных способностей на путях необщего пользования других производственных объектов холдинга, расположенных в Ульяновской области. В результате клиент оптимизировал свою логистику, а филиал привлек дополнительный объем погрузки цемента – около 18 вагонов в сутки», – рассказал директор Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Алексей Коренко.

ПГК активно развивает услуги логистического консалтинга как в рамках сервисных контрактов, так и в качестве отдельного направления. В рамках сервиса грузоотправителям предоставляются наиболее эффективные экспертные решения и содействие в вопросах взаимодействия с РЖД.