Зарубежные СМИ: Станет ли сделка Бориса Джонсона по «Брекситу» поражением для него?

Беспроигрышный план или сокрушительное поражение? В Европе обсуждают новую сделку Бориса Джонсона по «Брекситу». В пятницу премьер-министр Великобритании будет пытаться убедить законодателей поддержать его соглашение с Брюсселем. Оно предполагает новый способ урегулирования вопроса о границе между Республикой Ирландией — страной-участницей ЕС — и Северной Ирландией — частью Соединенного Королевства. В выходные британский парламент будет голосовать за или против договора. Обычно депутаты не проводят заседания по субботам и воскресеньям. Это будет первый случай с 1982 года. Тогда заседание пришлось организовать из-за вторжения Аргентины в британские Фолклендские острова. Каковы шансы Бориса Джонсона получить поддержку большинства? Об этом — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Как пишет The Guardian, обсуждение в эти выходные будет крайне напряженным. У Бориса Джонсона нет поддержки Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, на которую он надеялся. Зато премьер-министра поддержал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он сомневается в возможности дальнейшей отсрочки «Брексита».

Как отмечает CNN, у Джонсона есть основания для оптимизма. Ему говорили, что он никогда не достигнет новой сделки по «Брекситу». Джонсон доказал всем, что они были неправы. Это хорошие новости. Плохие заключаются в том, что действия Джонсона могут привести к его отставке. В субботу и воскресенье его ждут два самых болезненных дня за всю его карьеру в Лондоне.

В пятницу Джонсону придется убеждать законодателей поддержать новую сделку по «Брекситу». Это сложная задача. Лейбористская партия ненавидит это соглашение и хочет договориться о своем плане, а затем выставить его на публичный референдум. Другие оппозиционные партии хотят полностью отказаться от «Брексита». Предполагаемые союзники Джонсона в Северо-Ирландской демократический юнионистской партии разрушили его планы и заявили о том, что не поддерживают его. Даже консерваторы, которые обычно выступают на стороне Джонсона, сейчас выглядят неуверенными.

Как достигли договоренности между ЕС и Лондоном по «Брекситу» Читать далее

Легко понять, почему. Новая сделка очень похожа на ненавистное всем соглашение, которое предлагала Тереза Мэй. Сам Джонсон дважды голосовал против ее плана. Теперь он должен посмотреть в глаза своим единомышленникам и заявить, что его сделка стоит около 40 млн фунтов, а сделка Мэй — ничего. Это планы на пятницу. А в выходные Джонсон представит свое соглашение перед парламентом. Джонсон уверен, что когда его коллеги в субботу изучат план, они его поддержат.

Но пока, кроме оптимистичных прогнозов, у Джонсона ничего нет. Если ничего не выйдет, премьер будет указывать на своих врагов и кричать, что они украли у него «Брексит». Те будут кричать, что Джонсон неудачник, заключает колумнист CNN.

Как отмечает Financial Times, у Джонсона нет никаких гарантий по голосам. Известно только, что внутри консервативной партии есть желание объединиться вокруг сделки. Джонсон будет надеяться на них. Но официальное лейбористское сопротивление по этому соглашению может свести их поддержку на нет.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября. 17 октября стартовал саммит глав государств ЕС, где ключевой темой обсуждения стал «Брексит». Если парламент не поддержит новый план Бориса Джонсона, он будет вынужден отложить выход из Евросоюза до 21 января 2020 года. Хотя британский премьер обещал этого не делать.