Сумма сделок Региональной лизинговой компании Татарстана достигла 2,2 млрд рублей

Региональная лизинговая компания Татарстана за девять месяцев 2019 года предоставила в лизинг оборудования на 860 млн руб. При этом общая сумма сделок с начала работы в августе 2017 года превысила 2,2 млрд руб., сообщает пресс-служба минэкономики региона.

Компания предоставила бизнесменам в лизинг оборудование для металлообработки и токарного дела, обработки овощей и заготовки пищевых полуфабрикатов, резательное, склеивающее оборудование, технику для производства упаковки и тары, офсетной и 3D-печати. По словам главы минэкономики республики Фарида Абдулганиева, спрос на услуги лизинга растет «за счет налоговых льгот, минимальной переплаты и высокой скоростью получения оборудования в пользование».

"Ъ-Казань"