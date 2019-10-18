В дочернем предприятии группы ВНЗМ начата процедура банкротства

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в дочернем предприятии холдинга ВНЗМ — АО «Стерлитамак-2 Востокнефтезаводмонтаж». С заявлением в суд обратилась межрайонная ИФНС №31. Она включена в реестр кредиторов с требованиями в размере 61,85 млн руб. , в том числе 48 млн руб. основного долга, 9,6 млн руб. — задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд. Временным управляющим предприятия утвержден член СРО Центрального федерального округа Александр Ларкин. Результаты процедуры наблюдения суд намерен рассмотреть 5 февраля 2020 года.

Заявление налоговиков в суде рассматривалось с июля. ВНЗМ на последнем заседании пытался приостановить рассмотрение дела, ссылаясь на то, что готов заключить мировое соглашение, а кроме того, оспаривает в арбитражном суде Москвы отказ ФНС предоставить рассрочку по уплату НДС, пени и штрафов на сумму 35 млн руб. Однако суд счел, что доказательств стремления к мирному урегулированию спора должник не предоставил.

Заявление на вступлении в реестр кредиторов предприятия подал также обанкротившийся «Татфондбанк».

В АО «Стерлитамак-2 ВНЗМ», по данным kartoteka.ru, работают более 400 сотрудников. Предприятие оказывает услуги в области строительства объектов нефтегазового комплекса. Выручка в 2018 году составила 555,48 млн руб., чистый убыток — 734 тыс. руб.

55% акций АО принадлежит головной компании ПАО АК «ВНЗМ», акционерами которой, в свою очередь, являются несколько физлиц, в том числе члены совета директоров, и компания «Трест» (более 44% акций), принадлежащая самому ПАО.

Налоговики также добиваются банкротства других предприятий этой группы. На рассмотрении арбитражного суда находятся заявления о признании несостоятельными ООО «Уфимская монтажная фирма №2 ВНЗМ» и ООО «Уфа-1 ВНЗМ». Требования к этим предприятиям налоговики оценивают в 44 млн руб.

Ирина Самойлова