Фонд защиты прав дольщиков обанкротил еще одну компанию застройщика Сребрянского

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение о признании банкротом ООО «СтройДом» (входит в группу компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского), которая возводила ЖК «Бриз» на набережной Миасса в Челябинске (более 460 дольщиков). В строительной компании ввели процедуру конкурсного производства. Заявителем выступил региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства во время конкурсного производства займется поиском застройщика, который возьмет на себя обязательства «СтройДома». Для помощи обманутым дольщикам фонд сможет использовать финансирование из федерального и регионального бюджетов.

В сентябре этого года в ЖК «Бриз» ввели в эксплуатацию дом №5.1. Здание в высокой степени готовности достраивал Фонд социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ (учрежден ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области). Квартиры получили 178 семей. По другим домам жилого комплекса было принято решение привлекать Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

В сентябре Фонд защиты прав дольщиков обанкротил другую компанию Александра Сребрянского – СК «Радуга», которая привлекла средства 700 граждан для возведения семи домов в жилом комплексе «Радуга» и в 2018 году остановила стройку. Конкурсными производствами обеих компаний займется один арбитражный управляющий – Антон Свистунов.

Предприниматель Александр Сребрянский, который управлял СК «Радуга» и ООО «СтроДом» во время заключения договоров с дольщиками, в 2018 году был арестован за мошенничество в особо крупном размере. Всего с 2017 года в отношении бизнесмена было возбуждено несколько дел по фактам хищения средств более тысячи дольщиков при возведении 22 объектов в Челябинске и Копейске. Уголовные дела объединены в одно производство. Господин Сребрянский находится в СИЗО.