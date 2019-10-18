Магазин Heinemann Duty Free открылся в международном аэропорту Стригино

Магазин беспошлинной торговли Heinemann Duty Free открылся в международном аэропорту Стригино.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Магазин находится в зоне вылета международных авиалиний. Его площадь составляет 130 квадратных метров. Тему «КоммерсантъFM Нижний Новгород» прокомментировал руководитель пресс-службы аэропорта «Стригино» Федор Клишковский.

Оператором проекта выступает Gebr. Heinemann. Эта сеть включает более 250 магазинов Travel Value & Duty Free в 77 аэропортах в 28 странах мира, включая крупнейшие аэропорты Германии, Австрии, Италии, Китая, Сингапура, ЮАР и других стран. Общая площадь магазинов превышает 80 000 кв. метров. В компании работает более 5 500 человек.

С 2011 года дочернее общество компании работает на российском рынке, где уже открыты магазины в аэропортах Санкт-Петербурга, Волгограда и Новосибирска.