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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Магазин Heinemann Duty Free открылся в международном аэропорту Стригино

Это проект крупнейшего оператора беспошлинной торговли Gebr. Heinemann.

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Магазин беспошлинной торговли Heinemann Duty Free открылся в международном аэропорту Стригино.


Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Магазин находится в зоне вылета международных авиалиний. Его площадь составляет 130 квадратных метров. Тему «КоммерсантъFM Нижний Новгород» прокомментировал руководитель пресс-службы аэропорта «Стригино» Федор Клишковский.

Оператором проекта выступает Gebr. Heinemann. Эта сеть включает более 250 магазинов Travel Value & Duty Free в 77 аэропортах в 28 странах мира, включая крупнейшие аэропорты Германии, Австрии, Италии, Китая, Сингапура, ЮАР и других стран. Общая площадь магазинов превышает 80 000 кв. метров. В компании работает более 5 500 человек.

С 2011 года дочернее общество компании работает на российском рынке, где уже открыты магазины в аэропортах Санкт-Петербурга, Волгограда и Новосибирска.

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