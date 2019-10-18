Солнечно-дизельные энергоустановки запущены в Тыве

Две автономные гибридные солнечно-дизельные энергоустановки введены в эксплуатацию в селах Мугур-Аксы и Кызыл-Хая в Тыве, сообщает группа компаний «Хевел». Установки состоят из двух солнечных электростанций суммарной мощностью 550 кВт, систем накопления энергии общей емкостью 710 кВтч и дизельных генераторов.

Солнечные модули обеспечат выработку 770 тыс. кВтч в год. Это позволит снизить расходы топлива на 588 т, что эквивалентно экономии в 31 млн руб. ежегодно, говорит директор «Хевел энергосервис» Евгений Казаков.

Ранее группа реализовала аналогичные проекты по энергоснабжению в труднодоступных населённых пунктах Республики Алтай и Забайкальского края.

О том, как в России формируется соответствующий рынок, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Накопительная сила энергии»

Оксана Павлова