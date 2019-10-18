Верховный суд отправил дело о навязывании комиссионных сборов «Донавтовокзалом» на повторное рассмотрение

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отменила решение апелляционной и кассационной инстанции по иску УФАС по Ростовской области к ПАО «Донавтовокзал» с требованием прекратить навязывать гражданам комиссионные сборы в размере 40- 60 руб. за билет, сообщает пресс-служба УФАС. Дело отправили на новое рассмотрение в арбитражный суд Ростовской области.

«Теперь рассмотрение дела начнется заново. На этот раз в ходе судебных разбирательств будет проверено исполнил ли вокзал предписание и устранил ли нарушения антимонопольного законодательства на самом деле»,— говорится в сообщении.

Ранее Ростовское УФАС России выдало ПАО «Донавтовокзал» предписание о прекращении навязывания комиссии, которое было дважды проигнорировано. Тогда организацию оштрафовали на 300 тыс. руб, но компания продолжила навязывать комиссию.

Ростовское УФАС обратилось в арбитражный суд Роствоской области, который встал на сторону истца. Однако «Донавтовокзалу» удалось обжаловать решение первой инстанции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Донавтовокзал» учреждено в Ростове в 1993 году с основным видом деятельности «Деятельность автовокзалов и автостанций» и принадлежит ООО «ИПТС». Компанией руководит Тигран Григорян. В 2018 году предприятие сработало в убыток на 9,7 млн руб. при выручке 312,6 млн руб.

Дарья Голякова