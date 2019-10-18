Власти Казани к концу октября планируют ликвидировать пробки на Мамадышском тракте

В Казани до 31 октября планируют организовать прямой выезд с улицы Азата Аббасова на Мамадышский тракт в сторону проспекта Победы. Кроме того, пешеходный переход и автобусная остановка будут перенесены за перекресток улицы Рахлина и Мамадышского тракта в сторону развязки автодороги М7. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Изменения связаны с жалобами местных жителей на неудобство организации дорожного движения и постоянные пробки.

Новое решение предварительно было смоделировано чиновниками администрации Советского района и управления архитектуры и градостроительства. Они считают, что изменения «сравнимы по эффективности с устройством транспортной развязки, но стоимость данных работ в десятки раз ниже».

"Ъ-Казань"