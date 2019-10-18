Компенсации за экологичность и эффективность

Нижегородские промышленные и научные организации получат компенсации части средств, затраченных на внедрение инноваций на общую сумму 74 млн рублей.

Проекты должны быть направлены на создание новых экономически эффективных и экологически безопасных производств, увеличение выпуска высокотехнологической продукции, а также рост производительности труда за счет использования новых технологий и современного оборудования. По словам министра промышленности и предпринимательства нижегородской области Максима Черкасова, именно такие проекты укрепляют экономику региона. Министр рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», в чем будет заключаться поддержка.

Отметим, что в качестве источника финансирования для компенсаций предпринимателям определен бюджет Нижегородской области.