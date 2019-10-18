Председателя профсоюза «Альянс врачей» оштрафовали за неповиновение полиции в Курганской области

Кетовский районный суд Курганской области оштрафовал председателя межрегионального профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и ее заместителя Анастасию Тарабрину. Они признаны виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и оштрафованы на 1 тыс. руб. каждую, сообщает пресс-служба суда.

Утром 17 октября сотрудники полиции задержали лидеров профсоюза в здании четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавскиий. Женщины вместе с медиками и пациентами отказывались покидать больницу, которую по решению властей закрыли для подготовки к капитальному ремонту. Анастасию Васильева и Анастасию Тарабрину вместе с двумя медиками доставили в Кетовский отдел полиции. В отношении лидеров профсоюза были возбуждены административные дела, сотрудников больницы отпустили без составления протоколов.