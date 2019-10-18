Митинг рабочих ЗиДа перенесли на неделю

Коллектив завода им. Дзержинского решил перенести запланированный митинг с 18 на 25 октября. Как сообщил “Ъ-Прикамье” источник, знакомый с ситуацией, такое решение было принято после того, как «на самом высоком уровне» были даны гарантии, что ситуация на заводе стабилизируется, предприятие получит заказ. По данным собеседника “Ъ-Прикамье”, положение ФГУП будет обсуждаться на совещании в Минпроме РФ на следующей неделе.

Ранее администрация Перми согласовала проведение митинга сотрудников ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» 18 октября. Возможное количество участников митинга, которое указано в уведомлении, составляло 500 человек.

Работники завода решили выйти на улицу с целью привлечь внимание властей к ситуации на предприятии. На сегодняшний день ФГУП не заключило контракт с основным партнером — производителем зенитных ракет АО «ВМП «Авитек». Из-за этого без работы могут остаться до 70% сотрудников предприятия, говорят на заводе. 10 октября работники ФГУП должны были получить зарплату, но в итоге основной части сотрудников она не была начислена из-за нехватки средств.