На привокзальной площади Краснодара I перекрыли выделенную для автобусов полосу

Сегодня, 18 октября, утром стартовали работы по ремонту теплотрассы на привокзальной площади Краснодара I. В связи с этим закрыта выделенная для движения автобусов крайняя правая полоса вдоль здания железнодорожного вокзала. Как сообщили в мэрии, автобусы теперь будут следовать по территории платной парковки. Работы планируется закончить до конца октября.

Сообщается, что в рамках ремонта теплотрассы будет разрыт участок дороги, заменен участка трубопровода, засыпан и уплотнен грунт, после чего — восстановлен асфальт.

Василий Хитрых