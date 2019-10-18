В Краснодаре мошенники получили сроки за хищение 170 млн руб. у «Россельхозбанка»

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор Артуру Зубкову, Оксане Павленко и Ларисе Станкевич, которые признаны виновными в совершении особо крупного мошенничества в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), сообщила пресс-служба краевого суда. Артур Зубков приговорен к трем годам колонии общего режима, его сообщницы получили условные сроки.

По данным суда, в январе 2010 года Артур Зубков совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», разработали мошенническую схему. Соучастники нашли фирму, состоящую на учете в налоговых органах, но фактически не осуществляющую финансово-хозяйственную деятельность. Неработающие Лариса Станкевич и Оксана Павленко выступили в роли директора и главного бухгалтера фирмы. Фирма-однодневка, предоставив подложные документы, заключила с ОАО «Россельхозбанк» договор об открытии кредитной линии на приобретение несуществующего оборудования – пяти сушильных машин стоимостью 170 млн руб. Денежные средства, поступившие на счет фирмы в качестве кредита, были переведены на счета, подконтрольные Артуру Зубкову и неустановленным лицам, а затем похищены.

Анна Перова, Краснодар