Квартиры в сочинском ЖК Rose del mare продали на торгах за 1 млрд рублей

На открытых торгах по реализации имущества ликвидируемого Транснационального банка было продано 135 квартир в 14-этажном ЖК Rose del mare в Сочи на улице Роз, 36. Аукцион по поручению АСВ осуществлялся на электронной площадке РАД Lot-online.

По информации аукционного дома, квартиры были разделены на 12 лотов, в каждом из которых содержалось от 5 до 15 квартир. При начальной цене лотов в 781 млн руб., квартиры были проданы за 1049 млн руб. В самых востребованных лотах стоимость квадратного метра жилья поднялась до 210 тыс. руб. Общее превышение по итогам торгов составило 268 млн руб. По одному из лотов превышение составило 30 млн руб., что практически 55% сверх начальной цены продажи объекта. Стоимость лотов варьировалась 21,4 млн руб. до 90,7 млн руб.

По словам руководителя филиала РАД в Краснодаре Евгении Кудиной, сегодня на рынке банкротств действуют те же открытые и прозрачные механизмы продаж, что и на рынке необремененных активов. «Ценообразование тоже ориентируется на рынок частных продаж и сделки совершаются по актуальной рыночной стоимости, чему ярким подтверждением служат сегодняшние торги по квартирам в Сочи», - рассказала она.

Дмитрий Михеенко