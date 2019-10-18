Возбуждено уголовное дело по факту массового отстрела бездомных собак в Саратове

В Саратове возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животными и превышении должностных полномочий представителями муниципального бюджетного учреждения. По данным "Ъ-Саратов", речь идет об МБУ «Дорстрой». Сотрудники учреждения задержаны.

По имеющимся данным, представители предприятия должны были отлавливать на улицах Саратова безнадзорных животных и помещать их в приют, но вместо этого они каждую ночь занимались отстрелом собак.

У троих фигурантов изъяты пневматическое оружие, дротики и шприцы с препаратом, предназначенным для умерщвления животных.

Предполагается, что денежные средства, выделяемые на отлов, вакцинирование и содержание животных, присваивались должностными лицами МБУ. Ущерб бюджету оценивается в 1,3 млн руб.

Марина Ковалева