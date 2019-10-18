Краевые власти определили руководителя НОЦ

Сегодня министр образования края Раиса Кассина на совещании среди ученых представила руководителя Пермского федерального научно-образовательный центра. Как и предсказывал «Ъ-Прикамье», им стал Павел Илюшин, доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кандидат технических наук. Отметим, что он уже является директором Научно-образовательный центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений (считается НОЦ политеха).

Напомним, пермский НОЦ открывается по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Он призван интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Пермский НОЦ будет работать по семи направлениям. Это твёрдые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.

В состав научно-образовательного центра войдут 105 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных, с привлечением почти 700 исследователей. Кроме того, в нём будет работать свыше 5000 инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнёрами центра станут более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, где занято порядка 98 000 специалистов. Для развития научно-образовательного центра в регионе также планируется создание новой инфраструктуры, центров компетенций, центров управления интеллектуальной собственностью и форсайт-центров для эффективного прогнозирования и управления планом стратегических исследований и разработок. Все они будут размещены в одном районе, который станет своего рода научным городом в Перми. Там же расположится и многофункциональный студенческий городок на 6000 человек.

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