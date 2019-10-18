В Курганской области появится единое управление лесами

Лесничества Курганской области передадут под начало государственного казенного учреждения. Решение о создании «Курганского управления лесами» было принято на заседании регионального правительства 17 октября, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам временно исполняющего обязанности директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Саркисова, решение принято в целях оптимизации работы лесничеств Курганской области и реализации единой политики по проведению контрольно-надзорной деятельности на территории региона. Существующие 12 лесничеств будут реорганизованы, а затем присоединены к ГКУ «Курганское управление лесами». Господин Саркисов сообщил, что общая численность сотрудников останется прежней и составит 306 штатных единиц, при этом будет увеличена численность лесных инспекторов.