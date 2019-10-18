Компания по ремонту карьерной техники заявилась в ТОСЭР Новокузнецка

Компания «ТФМ-сервис» собирается наладить производство по ремонту и восстановлению агрегатов карьерной техники в ТОСЭР «Новокузнецк». Как сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области, инвестиции в проект составят 391 млн руб.

Проект планируется реализовать на производственной площадке Новокузнецкого индустриального парка. Компания намерена вести постгарантийное обслуживание техники, замену масел и фильтров, ремонтировать спецтехнику, двигатели внутреннего сгорания, подвески и электрооборудование и заниматься восстановление агрегатов.

ООО «ТФМ-сервис» зарегистрировано в Новокузнецке в июле 2019 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», головная компания — московское ПАО «Трансфин-М», ведущее деятельность по финансовой аренде (лизингу и сублизингу). Выручка головной структуры за 2018 год составила 51,2 млрд руб., чистая прибыль — 4,4 млрд руб.

В число резидентов ТОСЭР в Кемеровской области входит 51 организация. Больше всего их в Новокузнецке — 33 резидента, в Прокопьевске — восемь, в Юрге — шесть, в Анжеро-Судженске — четыре.

Подробнее о некоторых проектах читайте в материале “Ъ-Сибирь” «ТОСЭР подключают к электрооборудованию»

Юрий Зуев