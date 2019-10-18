На Ставрополье экс-замдиректора спортшколы осудили за мошенничество

В Изобильном Ставропольского кря бывшего заместителя директора по учебно-воспитательной работе «Детско-юношеской спортивной школы» Сергея Суворова осудили за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в октябре прошлого года Суворов отправлял воспитанников школы и тренера на первенство по боксу, проводимого в станице Суворовской Предгорного района. При этом в документы он внес ложные сведения, завысив количество участников соревнований, и получил большее финансирование на командировку. По окончании мероприятия заместитель директора собственноручно сфальсифицировал отчетные документы о затраченных средствах и таким способом похитил из бюджета более 37 тыс. руб.

Суд приговорил Суворова к штрафу 300 тыс. руб и на три года запретил ему занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственный полномочий.

Дарья Голякова