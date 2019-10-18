В Татарстане 167 человек скончались от отравления алкоголем с начала года

В Татарстане за девять месяцев 2019 года 167 человек насмерть отравились некачественным алкоголем, что составило 39,2% от общего числа отравлений, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Всего с начала года в регионе зафиксировали 426 случаев алкогольных отравлений.

Кроме того, сотрудники регионального ведомства в этом году проверили 691 объект розничной продажи алкоголя и исследовали свыше 1 тыс. образцов продукции. В результате 0,62% проб оказались нестандартными, в пяти случаях информация продукции не соответствовала данным на этикетке.

Всего за девять месяцев 2019 года инспекторы приостановили продажу 171 партии некачественной алкогольной продукции в Татарстане, что на 22 партии больше, чем в 2018 году. Объем забракованных партий составил 72,142 дал (в 2018-м — 201,475 дал). За эти нарушения были выписаны 415 штрафов на 3,5 млн руб., что на 400 тыс. руб. больше прошлогодней суммы.

"Ъ-Казань"