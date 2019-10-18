Турчак выступил за разрешение местным властям заключать концессии по «Умному городу»

Председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в разговоре с “Ъ” заявил, что будет выступать за изменение закона «О концессионных соглашениях» с тем, чтобы органы местного самоуправления могли заключить концессии в рамках реализации проекта «Умный город». Это необходимо для привлечения частных инвесторов.

«Мы предлагаем внести изменения в ФЗ “О концессионных соглашениях”, дающие возможность заключать такие концессии органами МСУ и в рамках многостороннего соглашения», — заявил политик перед заседанием Совета по цифровой экономике в Сочи.

Напомним, что «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«Объем всего российского рынка решений для “Умного города” — более 80 млрд рублей. 70% этих решений находится в ведении госсектора. Поэтому, конечно, господдержка должна быть предусмотрена в федеральном проекте “Цифровой регион”,— заявил господин Турчак в разговоре с “Ъ”.— Но нужно использовать и потенциал государственно-частного партнерства. Больше половины инвестиций в подобные решения являются рентабельными — дают прямую экономию или возможности получения прибыли. Поэтому проекты “умных” городов могут быть интересны частным инвесторам».

Напомним, аналитики спрогнозировали снижение объема российского рынка цифровых решений для «умного города». Частные инвестиции рынок практически не привлекает, и его фактически формирует Москва.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Умный город" нуждается в бюджете».