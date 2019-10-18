Директор аэропорта Ижевска назвал первоочередной задачей появление пункта пропуска через госграницу

Появление международного терминала в аэропорту Ижевска позволит увеличить поток пассажиров на 160 тыс. человек в год. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор авиакомпании «Ижавиа» и Аэропорта Ижевск Александр Синельников. По его словам, эта тема в приоритете для реализации.

«Пункт пропуска через госграницу в аэропорту Ижевска в повестке под номером один первоочередных важных вещей к реализации. Мы оценили выпадающие потоки нашего аэропорта. Это по крайней мере 160 тыс. пассажиров в год»,— написал господин Синельников.

Ранее сообщалось, что в настоящее время пассажиропоток в аэропорту Ижевска составляет порядка 350-380 тыс. человек в год. Ожидается, что в 2021 году начнется реконструкция аэропорта, в том числе взлетно-посадочной полосы, которая завершится в 2024 году.