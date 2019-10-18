В Екатеринбурге на конечной остановке загорелся трамвай

На конечной остановке «40 лет ВЛКСМ» в Екатеринбурге загорелся трамвай, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Инцидент произошел в 8:32 по местному времени. «На площади 1 кв. м повреждена внутренняя обшивка трамвая»,— уточнили в управлении. Пожар в течение трех минут потушили силами двух единиц техники и шести человек личного состава.

«Вагон стоял на конечной, в нем уже сидели люди. Пришел водитель, включил зажигание, и в этот момент произошел громкий хлопок, и что-то заискрилось в задней части салона»,— рассказал читатель городскому порталу Е1. По его данным, люди оперативно покинули вагон, поэтому никто не пострадал.