В Челябинске учительница умерла во время репетиции праздника

Чрезвычайное происшествие случилось в школе №39 в Челябинске. 62-летняя учительница младших классов потеряла сознание во время репетиции конкурса чтецов. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в комитете по делам образования города. Прибывшим на место врачам скорой помощи не удалось спасти женщину.

«Школа готовилась к конкурсу чтецов, была репетиция, все были в актовом зале. Детей оперативно вывели, вызвали медицинского работника, параллельно осуществили вызов скорой. По сообщению администрации школы, скорая приехала в течение пяти минут. Врачи проводили реанимационные действия, но они не возымели результата»,- рассказали в комитете образования Челябинска. Учительница работала на полную ставку, ее загрузка составляла 18 часов в неделю.