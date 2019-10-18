Прокуратура выявила нарушения у перевозчика, эксплуатировавшего попавший в аварию автобус

Прокуратура выявила нарушения в ООО «Дизель». Общество является одним из пермских перевозчиков, обслуживает маршрут №53 и эксплуатировало автобус, который в августе 2019 года врезался в стену здания.

Как сообщает Business Class, надзорный орган выявил нарушения в сфере трудового законодательства. Также прокуратура выявила незаконное использование на обслуживаемых ООО «Дизель» маршрутах автобусов, не включенных в реестр лицензии. В парке компании обнаружены три автобуса с техническими неисправностями.

Госинспекция труда и Ространснадзора возбудили административные дела о нарушение требований охраны труда и об осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Авария с пассажирским автобусом произошла в Перми 17 августа. Водитель маршрутного автобуса №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. Один человек погиб. Из 32 пострадавших пассажиров — девять детей. Позже число пострадавших увеличилось до 34 человек.

Уже в первые часы после ДТП было сообщено, что приоритетной причиной аварии является техническая неисправность автобуса. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).