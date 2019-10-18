В центре Самары обустроят новую троллейбусную линию

Власти Самары утвердили документацию по планировке территории под строительство контактной сети троллейбуса по ул. Комсомольской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Объект планируется построить на участке от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Его площадь составляет 8,7 тыс. кв. м.

Работы предполагается провести в текущем и следующем году. Сообщалось, что работы проведет компания ООО «ПроектПоволжья».

Георгий Портнов