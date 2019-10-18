Экс-министр транспорта Удмуртии Виктор Вахромеев зарегистрировал фирму по строительству дорог

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев зарегистрировал ООО «РЭСК», основным видом деятельности которого указано строительство автомобильных дорог и магистралей. Данные об этом появились в системе «Спарк-Интерфакс». Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Она зарегистрирована в Ижевске. Единственным собственником выступает господин Вахромеев.

Виктор Вахромеев в 2013-2014 году возглавлял КУ «Управтодор», в 2014 году тогдашний глава Удмуртии Александр Соловьев назначил его министром транспорта и дорожного хозяйства республики. После назначения Александра Бречалова врио главы региона в 2017 году он покинул этот пост. В феврале 2019 года Виктор Вахромеев в качестве свидетеля давал показания на суде по делу Александра Соловьева, обвиняемого в получении крупных взяток.