Прокуратура заставила заведующую детским садом уволить мужа и понизить в должности дочь

Прокуратура Центрального района Челябинска проверила исполнение закона «О противодействии коррупции» руководителем детского сада. Как сообщают в региональном надзорном ведомстве, выяснилось, что заведующая «систематически совершала действия, приводящие к возникновению конфликта интересов».

В частности, на должность заместителя заведующего по административно-хозяйственной части она приняла своего мужа. Кроме того, она взяла на работу музыкальным руководителем дочь, которую потом назначила своим замом по учебно-воспитательной работе. При этом предусмотренные законом уведомления о возникшем конфликте интересов поданы не были.

Прокурор внес председателю комитета по делам образования Челябинска представление об устранении нарушений законодательства. Заведующей объявили выговор, трудовой контракт с ее мужем расторгнут, а дочь перевели на должность старшего воспитателя.