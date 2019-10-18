Нового начальника ГУФСИН представили личному составу

Замдиректора ФСИН России генерал-майор Валерий Балан представил личному составу краевого главка нового начальника – полковника Юрия Лымаря, охарактеризовал его как грамотного, ответственного и опытного руководителя с более чем тридцатилетним стажем службы в органах уголовно-исполнительной системы.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН, после представления личному составу Валерий Балан, Юрий Лымарь и начальник Пермского института ФСИН России Сергей Никитюк посетили базу отдела специального назначения ГУФСИН «Медведь», исправительную колонию №29 и Пермский институт ФСИН России.

Президент РФ подписал указ о назначении Юрия Лымаря начальником ГУФСИН по Пермскому краю 3 октября. На этой должность полковник Лымарь сменил ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева.