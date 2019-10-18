Курганскую область засыпало снегом

В Курганской области прошел первый снегопад. Из-за похолодания на дорогах образовалась гололедица.

Местные жители сообщают в социальных сетях, что снегопад начался ночью 18 октября и продолжался все утро. Из-за снижения температуры воздуха кое-где установился снежный покров. По данным Курганского Гидрометцентра, мокрый снег будет идти ближайшие дни, а из-за минусовых температур по ночам – до -7 градусов Цельсия – на дорогах возможна гололедица.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям заменить летние шины на зимние и быть более бдительными на дорогах.