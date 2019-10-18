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Свыше тысячи нарушений выявила прокуратура Удмуртии при расследовании уголовных дел

В Удмуртии за девять месяцев 2019 года было выявлено 1133 нарушения, допущенных дознавателями в ходе расследования уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Большинство нарушений допущено дознавателями полиции. Основная часть нарушений связана с незаконным приостановлением расследования. Прокуроры отменили 551 такое незаконное решение, что составило 49% от всех выявленных нарушений.

Во время надзора за расследованием уголовных дел прокуроры внесли в органы дознания 33 представления об устранении нарушений законодательства. Дознавателям для дополнительного расследования или пересоставления обвинительного акта было возвращено 81 дело.

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