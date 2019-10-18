УФАС рассмотрит жалобу по выставленному на торги объекту в Павловском парке

Санкт-Петербургское УФАС рассмотрит жалобу на объявленный СПб ГБУК «ГМЗ "Павловск"» аукцион по аренде федерального памятника «Молочный домик» в Павловском парке. Одноэтажное здание площадью 104,9 кв. м собираются сдавать сроком на 10 лет с начальной ценой, соответствующей ежемесячному арендному платежу в размере 57 тыс. рублей. При этом компания АО «Рестораны музея "Павловск"», державшая там кафе, пытается данный тендер оспорить, сообщает АБН.

Договоры аренды с ГМЗ «Павловск» были заключены в 2014 году по результатам аукционов сроком на пять лет и в этом году истекли. В то же время рестораторы просят антимонопольное ведомство выдать предписание об автоматическом продлении договоров аренды, ссылаясь на статью закона «О защите конкуренции», согласно которой добросовестные арендаторы имеют право продлевать договоры без конкурса.

До рассмотрения жалобы торги приостановлены. Заседание специальной комиссии УФАС состоится в понедельник, 21 октября.