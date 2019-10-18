Следственный комитет проводит обыски в мэрии Челябинска

Сегодня в администрации Челябинска сотрудники Следственного комитета проводят оперативно-следственные мероприятия. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ, проводятся следственные действия в администрации города»,– сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков. Он уточнил, что это дело о подземных переходах на площадки Революции.

Как сообщал «Ъ-Юный Урал», дело было возбуждено в сентябре этого года по материалам прокурорской проверки. Прокуратура установила, что весной прошлого года ООО «Лоция» необоснованно получило муниципальную преференцию на заключения договора аренды подземных переходов, закрепленных за МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» на праве оперативного управления. Ни мэрия, ни ее дочерняя структура не имели для этого правовых оснований. В результате с июня 2018 года по июль 2019 года городской бюджет не получил доходы от аренды пешеходных переходов в размере 7,4 млн. руб.

Владельцем ООО «Лоция» до 2016 года был депутат Госдумы Андрей Барышев.