В суд направлено дело водителя автобуса, избившего инспектора

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в суд Верхней Салды направлено уголовное дело в отношении водителя автобуса, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ). Пострадавшим оказался старший государственный инспектор отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Согласно фабуле дела, 24 июля инспектор подошел к водителю на остановке в Нижней Салде и попросил предоставить водительское удостоверение и карту маршрута регулярных перевозок. Водитель автобуса устроил с инспектором перепалку и не стал показывать документы и стал уезжать от инспектора. В итоге дверь автобуса резко закрылось и от него отпало зеркало заднего вида. Водитель остановил автобус, вышел из него и, взяв из машины металлический баллон, ударил им инспектора по голове. После этого поднял зеркало и ударил инспектора еще и зеркалом. В результате потерпевший получил легкий вред здоровью.