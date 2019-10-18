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В Алтайском крае планируется строительство нового маслоэкстракционного завода

Власти Алтайского края попросили Минсельхоз России поддержать строительство маслоэкстракционного завода. Предприятие необходимо для решения проблемы профицита масломесян, сказал глава краевого минсельхоза Александр Чеботаев на совещании с участием замминистра сельского хозяйства России Оксаны Лут.

«Просим рассмотреть предложение о поддержке строительства маслоэкстракционного завода в рамках федерального проекта или "Экспорт продукции АПК" или постановления [о льготном кредитовании АПК]. Это будет содействовать выполнению целевого индикатора по экспорту масложировой продукции, который к 2024 году должен увеличиться в два раза — до $130 млн»,— сказал гсподин Чеботаев (цитата по ТАСС).

По данным краевого минсельхоза, учитывая планируемый рост объемов производства в АПК, профицит маслосемян составит не менее 650 тыс. т. Мощность основных маслоэкстракционных предприятий в регионе — 192 тыс. т.

Оксана Павлова


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