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Начальнику ГУ МЧС по Удмуртии Петру Фомину продлили срок пребывания на военной службе

Начальнику ГУ МЧС России по Удмуртии Петру Фомину на три года продлили срок службы сверх установленного предельного возраста пребывания на военной службе. Об этом сообщает пресс-служба управления. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Петру Фомину 1 сентября исполнилось 60 лет. Согласно федеральному законодательству, это предельный возраст для пребывания на военной службе в звании генерал-майор, которое было присвоено ему в 2010 году. Пост начальника ГУ МЧС по Удмуртии он занимает с 2008 года.

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