Нелегальный застройщик обманул на Кубани покупателей квартир на 30 млн рублей

В Динский районный суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Краснодара. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея производственного опыта, а также финансовых возможностей, с декабря 2011 года по февраль 2015-го незаконно заключал предварительные договоры купли-продажи квартир в многоквартирном жилом доме в станице Динской. Деятельность лжезастройщик вел со своим сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В настоящее время он находится в розыске.

На земельном участке по улице Красной в станице Динской фигуранты уголовных дел начали нелегальное возведение семиэтажного многоквартирного жилого дома на 30 квартир, где продали жилые помещения 18 покупателям, причинив им ущерб на общую сумму более 30 млн руб. В настоящее время по решению суда незаконное строение подлежит сносу.

Обвиняемый помещен под стражу, на его имущество, стоимость которого превышает причиненный ущерб, наложен арест. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Василий Хитрых