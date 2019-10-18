Глава Хакасии обязал чиновников работать в соцсетях

Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил кабинету министров активно пользоваться соцсетями, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Он посоветовал обращать больше внимания на комментарии, оперативно решать вопросы жителей и проявлять личное внимание ко всем обращениям.

По данным пресс-службы правительства, за последний год республиканские ведомства отработали свыше 7,5 тыс. проблемных обращений, поступивших через Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter. Больше всего сообщений поступало на личные аккаунты господина Коновалова, группы министерств и ведомств. Больше всего обращений связано с темами ЖКХ и благоустройства (45%). На втором месте — мусорная реформа (15%), затем идут дороги и транспорт (13%) и экология (10%).

Юлия Сасевич