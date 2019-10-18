Казань вошла в тройку городов РФ с самыми дорогими машинами представительского класса

Казань заняла третье место среди российских городов с самыми высокими ценами на поддержанные автомобили представительского класса по итогам третьего квартала 2019 года. В среднем такую машину в городе можно купить за 1,1 млн руб., что на 13% меньше прошлогодней стоимости. Исследование провели специалисты компании «Авито Авто».

Самой продаваемой машиной представительского класса в Казани в третьем квартале 2019 года стала модель Mercedes-Benz S-class, чья стоимость составила 863 руб. Второе место заняла модель BMW 7 серии за 1 млн руб. Тройку лидеров замкнула Audi A8 (680,1 тыс. руб.). Также в числе популярных машин представительского класса в Казани оказались Hyundai Equus, KIA Quoris и Porsche Panamera.

Лидером среди городов РФ с самыми дорогими автомобилями представительского класса по итогам третьего квартала 2019 года стал Ижевск, где стоимость одной машины составила в среднем 1,4 млн руб. Второе место заняла Самара (1,3 млн руб.). Самые доступные машины продавались в Красноярске, где средняя цена составила 288 тыс. руб., а также в Омске (290 тыс. руб.) и Новосибирске (334 тыс. руб.). В среднем в России цена автомобиля представительского класса составила 722 тыс. руб., что на 16% меньше, чем в прошлом году.

"Ъ-Казань"